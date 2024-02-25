شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تفتح الأبواب للنجوم العرب.. أكثر من 15 فنانا عربيا فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم وجبة دسمة من الدراما في شهر رمضان المبارك عبر شاشاتها ومنصاتها المختلفة، من خلال أعمال متنوعة بين التاريخي والاجتماعى والكوميدي والأكشن والشعبي لإرضاء كل أذواق الشعب المصرى بعدد كبير من نجوم ونجمات مصر، لا سيما أن المتحدة تدعم المواهب الشابة وكبار الفنانين العرب أيضًا في أعمالها، وبالتالي يشارك عدد كبير من النجوم العرب في مسلسلاتها التي ستعرض خلال الموسم الرمضاني.

مسلسل الحشاشين

يحظى مسلسل الحشاشين تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، بترقب شديد لما يحمله من أحداث وحقبة زمنية تاريخية ينتظرها الكثير لمعرفتها ومشاهدتها، ويشارك في المسلسل من النجوم العرب كل من الفنان اللبناني نيقولا معوض، والفنانة السورية سوزان نجم الدين، حيث تدور أحداثه في اطار تاريخي الذى يتناول قصة طائفة الحشاشين الذى أسسها حسن الصباح في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس.

مسلسل جودر

يعتبر مسلسل جودر ضمن حكايات ألف ليلة وليلة، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، من المسلسلات الهامة التي سيتم عرضها في شهر رمضان والمأخوذة عن التراث الأدبي، حيث يشارك في المسلسل من النجوم العرب اللبنانة نور التى وقع الاختيار عليها لما تتمتع به من موهبة وأداء تمثيلى بسيط، كما تظهر الفنانة التونسية سامية الطرابلسي كضيفة شرف ضمن أحداث العمل.

مسلسل المعلم

يشارك في مسلسل المعلم بطولة مصطفي شعبان، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، النجم الأردني منذر رياحنة والذى يدخل معه مصطفي شعبان في صدام بسبب محاولته في السيطرة على سوق السمك.

مسلسل بابا جه

تشارك الفنانة التونسية فريال يوسف ضمن أحداث مسلسل "بابا جه"، من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وتجسد فريال يوسف شخصية أم لديها طفل ٨ سنوات تجمعها صلة بأكرم حسني وتحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية.

مسلسل سر إلهى

تشارك الفنانة الأردنية مي سليم في مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس، حيث تظهر في دور مختلف عما قدمته مسبقا خلال أعمالها

مسلسل صدفة

يشارك الفنان السوري فراس سعيد ضمن أحداث مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج، وإنتاج شركة فانتدج.

مسلسل بدون سابق إنذار

تخوض النجمة التونسية عائشة بن أحمد بطولة مسلسل "بدون سابق إنذار" بجوار النجم آسر ياسين، والعمل من تأليف السورية ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، حيث تجسد عائشة بن أحمد زوجة آسر ياسين ضمن أحداث العمل.

مسلسل عتبات البهجة

تشارك النجمة السورية جومانا مراد ضمن أحداث مسلسل "عتبات البهجة بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

مسلسل مليحة

تشارك الفنانة الفلسطينية سيرين خاص ضمن أحداث مسلسل "مليحة" حول أسرة "مليحة" الأسرة الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية وتتوالى الأحداث، العمل من تأليف رشا عزت الجزار، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة DS+.

مسلسل لحظة غضب

تخوض النجمة الأردنية صبا مبارك بطولة مسلسل "لحظة غضب"، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار، إنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويتناول المسلسل عدة قضايا إجتماعية تنشأ بين طرفين يعيشاة حالة رومانسية.