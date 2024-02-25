شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "الطائر الأزرق" على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون 7 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المخرجة نادين خالد العرض المسرحي "الطائر الأزرق" في السابعة مساء يومي 7 و8 مارس المقبل على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

العرض عن نص الأميرة تنتظر، تأليف صلاح عبد الصبور، ويدور حول أميرة تركت قصرها وتعيش في مكان مهجور، منتظره حبيبها خمسة عشر عامًا، وعندما يعود تنكشف كل أحداث الماضي الأليم.

يشارك في العرض: سهيلة الأنور وباخوم عماد وليديا فاروق، مكياج مارينا بارزي، سينوغرافيا وملابس هناء النجدي، تصميم إضاءة أحمد طارق، تصميم ديكور عزيز برعي، مساعدوا الإخراج محمود سليمان ومريم محمود، قصيدة الطائر الأزرق تأليف تشارلز بوكوفسكي، دراماتورج وتصميم وتعبير حركي وإخراج لنادين خالد.



مسرحية الطائر الأزرق