شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت وبيومى فؤاد ينضمان لفيلم "دودى جارد" مع دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنانان محمد ثروت وبيومى فؤاد إلى فريق عمل فيلم "دودى جارد" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم وإخراج أحمد الجندى، وأكد المنتج أحمد السبكى سابقًا لـ"الخليج 365" أن تصوير الفيلم سيكون نهاية هذا الأسبوع، ويشارك أيضًا في البطولة الفنان محمد ممدوح، وتأليف كريم يوسف وإخراج احمد الجندى، وتدور الأحداث في إطار كوميدى.



محمد ثروت وبيومى فؤاد

يذكر أن المنتج أحمد السبكى حل ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365” مع الصحفى عادل عبد الله، من داخل كواليس مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية

وقال السبكى إن مسلسل "محارب" الذى كتبه الكاتب محمد سيد بشير، شجعه على إنتاج هذا المسلسل، مشيدًا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلاً: هى الأساس وهى البلد، وبتمنى أن يكون عند حسن ظنهم ونعمل مسلسل جيد، وكمان سعيد بالتعاون مع المخرجة شيرين عادل لأنها مخرجة شاطرة وأعمالها مميزة.