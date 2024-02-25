سلافة معمار راقصة شعبية قريباً.. وشخصيتها تتصدر الترند قبل عرض المسلسل

ميرنا وليد - بيروت - فور عرض الإعلان الرسمي لمسلسل "أولاد بديعة"، تصدرت الممثلة السورية سلافة معمار بشخصية "الراقصة الشعبية سكر" الترند، وعبر الجمهور عن حماسهم لجورها، حتى قبل عرض العمل، حتى أنهم إعتبروا أن الدور جديد للغاية على سلافة، وأجرأ مما إعتادوا عليه.



وبالمسلسل تجسد سلافة دور راقصة شعبية في ملهى ليلي تدعى "سكر"، وهي الشقيقة الكبرى والوحيدة لثلاثة شباب هم الممثلون السوريون محمود نصر، وسامر إسماعيل، ويامن الحجلي، مع أمهم بديعة التي تُجسد دورها الممثلة السورية إمارات رزق.

ويضم العمل الممثلين السوريين سلافة معمار، يامن الحجلي، محمود نصر، نادين تحسين بيك، سامر إسماعيل، إمارات رزق، عدنان أبو الشامات، ديمة الجندي، لينا حوارنة ونادين خوري، تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، في سابع تعاون بينهما، إخراج رشا شربتجي.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، حول أربعة أشقاء هم: سلافة معمار (بديعة)، محمود نصر (ياسين)، سامر إسماعيل (شاهين) ويامن الحجلي، يلعبون أدوار "ولاد بديعة"، وتجسد الممثلة إمارات رزق دور والدتهم.