خزانة ملابس جينيفر أنيستون في منزلها لا مثيل لها.. وهذه قيمة ما تحتويه!

ميرنا وليد - بيروت - تمتلك الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون خزانة ملابس رائعة داخل قصرها في كاليفورنيا الذي تبلغ قيمته 21 مليون دولار.

وخزانة ملابس جينيفر أنيستون بحجم متجر من حيث المساحة، فيه صفوف و ممرات للملابس المعلقة بشكل أنيق مرتبة حسب الألوان.

كما أنها يمكن أن تستوعب ما يزيد عن خمسة أشخاص من فريق مساعدي جينيفر على الأقل، كما فيها معدات للإضاءة وجزء خاص للزينة مع مرآة محاطة بمصابيح كهربائية وكرسي مريح وجدار من رفوف الأحذية.

وبحسب المعلومات فإن قيمة محتويات هذه الخزانة تلبغ حوالي الـ 21 مليون دولار.

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