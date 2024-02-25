شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تجسد شخصية صباح الجياش زوجة رياض الخولي في مسلسل حق عرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة وفاء عامر في بطولة مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، حيث تجسد وفاء عامر شخصية "صباح الجياش" زوجة الفنان رياض الخولي والذى يعمل تاجراً

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائماً بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائماً، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه عندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.