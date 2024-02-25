نادين نسيب نجيم متألقة كعادتها باللون الأسود.. وهذا سعر فستانها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الجمهور، وبدت متألقة كعادتها باللون الأسود.

وقد إرتدت نادين فستاناً قصيراً وضيقاً باللون الأسود اللامع، بكمين طويلين، وبقصة V على منطقة الصدر، وفتحة صغيرة من الأسفل، من تصميم ALEXANDRE VAUTHIER، وبحسب موقع البيع، يبلغ سعر الفستان 884 دولار أميركي.

وإنتعلت حذاءً صيفياً بكعب عالٍ باللون الأسود، وتزيّنت بمجموعة أكسسوارات باللون الفضي، أضافت على الإطلالة رونقاً خاصاً.

وتركت نادين شعرها منسدلاً، على كتفها، وطبقت ماكياجاً قوياً يليق بملامح وجههها.

وكانت نادين نسيب نجيم قد نشرت مقطع فيديو، ظهرت فيه بلقطات عديدة لشخصية "النقيب سما"، التي تؤديها في مسلسلها المنتظر "2024"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وبدأت تظهر جوانب جديدة من الأحداث التي تجري حول هذه الشخصية، منها أن إبنتها، التي ظهرت في الجزء الأول، تم أخذها منها، وهي تحاول إستعادتها.

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