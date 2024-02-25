ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مؤكدين أنها البوستر الرسمي للنسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "حب للإيجار" ظهر عليه كل من الممثل السوري معتصم النهار، الممثلة السورية نور علي، الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح، والممثل اللبناني جو طراد.
وبحسب المعلومات فإنه تم تحديد موعد عرض المسلسل يعد إنتهاء الموسم الرمضاني مباشرة، إلا أن هذه الأخبار لم تصدر بعد عن أي جهة رسمية لتؤكدها أو تنفيها.
يذكر أن العمل من بطولة: معتصم النهار، نور علي، جو طراد، ساشا دحدوح، رنين مطر، شكران مرتجى، جيري غزال، ترف التقي، أيمن عبد السلام، وغيرهم،
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم موعد عرض النسخة المعربة من مسلسل "حب للإيجار".. والبوستر إلى العلن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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