الملحن داود الصمادي يؤكد: "الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يأخذ مكان أحد"

ميرنا وليد - بيروت - طمأن الملحن والموزع الغنائي داود الصمادي أن الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على مهنة التلحين على الإطلاق،رغم أنه أداة جميلة ومميزة.

مؤكداً أن صناعة الألحان وخاصة في الموسيقى الشرقية، تعتمد على الإحساس الذي لا يمتلكه الذكاءالاصطناعي مهما تطور، مشيدا في نفس الوقت بدور الأخير في الإخراج الموسيقي.

وقد أوضح داود أن عصر السرعة الحالي، جعل النغمة متشابهة إلى حد ما، مضيفاً أن الأعمال تركز علىنغمة وتوليفة الإيقاع أكثر من اللحن، خاصة بوجود التكنولوجيا الحديثة وتشابه الإيقاعات.

وقال الصمادي: "سبب التعلق وجود اللحن الغني مع تكنولوجيا التسجيل الجديدة في وقتها، وإضافةخلطة الإيقاع الغربي مثل الدرامز والجيتار، علاوة على أنه لم يكن هناك كم هائل من المطربين، فكانت هناكفرصة أكبر لسماع الأغاني. أعمالي كانت من الوطن العربي مثل فلسطين الأردن سوريا والكويت، وكان المركزفي سوريا في ستديو خاص، كما عملت في مجالات الموسيقى التصويرية ومجال الدبلجة والإعلانات ونظامالرد الآلي لدى الشركات التجارية. لدي الكثير من الأعمال الهامة، أبرزها مع الفنان حسام مدنية، وتم التعاونفي خمسة أعمال، ومن أهمها رجاع، وكانت من توزيعي ولاقت صدى كبيرا، كما تعاونت مع الفنان ربيعالأسمر بشارة مسلسل بومب أكشن، إضافة إلى التواجد مع الفنانة سارية السواس بأكثر من أغنية، وأبرزهامرتاح منك".