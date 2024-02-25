"ليا" إبنة نانسي عجرم تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها.. وهكذا أربكت والدتها!

ميرنا وليد - بيروت - خطفت "ليا" الإبنة الصغرى للفنانة اللبنانية نانسي عجرم أنظار المتابعين بخفة دمها ولطافتها بظهورهابرفقة والدتها في حفل ل "tiffanyandco” في دبي.

وقد أربكت ليا والدتها حيث طلبت منها أن تحملها بذراعيها أثناء خضوعها لجلسة تصوير، ولكن من المعروفعن نانسي حبها الكبير لبناتها واهتمامها بهم.

وكان رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن أنه يتم التحضيرلفيلم سينمائي مصري جديد، سيكون من بطولة نانسي عجرم، التي ستدخل لأول مرة إلى عالم التمثيل،إلى جانب الممثل المصري كريم عبد العزيز.

وقال المستشار: "نُحضر لفيلم بعنوان "شغل كايرو"، تلعب بطولته نانسي عجرم، مع الفنان كريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وتحت قيادة المخرج محمد شاكر."

ولم يتم الكشف إن كان بدأ النجمان بتصوير مشاهدهما في الفيلم، ولم يعلن عن موعد عرضه في صالاتالسينما