ميرنا وليد - بيروت - شاركت المخرجة اللبنانية ناديا شربل، إبنة الممثلة اللبنانية كارين رزق الله والممثل اللبناني فادي شربل، مجموعة صور برفقة شقيقتها الصغرى نايا شربل، وهما تتجولان في شوارع لندن.

وعلقت ناديا شربل على المنشور، وكتبت: "يوم برفقة نيني".

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الشابتين، وعبروا عن إعجابهم بجمالهما، وعن الشبه الكبير بينهما من ناحية، والشبه بينهما وبين والدتهما من ناحية أخرى، كما أشادوا بقوة علاقتهما المميزة.

يذكر أن فادي وكارين وبالرغم من إنفصالهما، إلا أن علاقتهما لا تزال قوية، حيث ظهرا مؤخراً، وهما يحتفلان بعيد الميلاد المجيد سوياً.

كانت هذه تفاصيل خبر إبنتا كارين رزق الله تطلان من لندن.. وصورهما تلفت الأنظار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.