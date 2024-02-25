ميرنا وليد - بيروت - من المعروف عن الممثل السوري باسل خياط وزوجته نجمة السوشيال ميديا ناهد زيدان، من أكثر الثنائيات المحبوبة والتي تتمتع بشعبية بين الجمهور.

إليكم بعض الصور التي تظهر أجمل إطلالاتهما سوياً.

وقد نشر باسل الخياط البرومو الرسمي، لمسلسله الرمضاني المقبل، والذي يحمل إسم "نظرة حب"، وأرفقه بتعليق: "لحظة صغيرة من العمر قادرة تغير كلشي بحياتنا وبنظرة حب بيصحى الانسان يلي جواتنا..رمضان ٢٠٢٤ حافل بالتشويق والغموض والرومانسية مع مسلسل نظرة حب من انتاج شركة ايبلا للإنتاج السينمائي والتلفزيوني".

مسلسل "نظرة حب" من تأليف رافي وهبي ومن إخراج حسام علي، وتأتي أحداثه من خلال 30 حلقة، ويعد العمل الدرامي الأول الذي يجمع بين الممثل باسل خياط والممثلة اللبنانية كارمن بصيبص.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي، يجمع بين التشويق والرومانسية.

كانت هذه تفاصيل خبر باسل خياط وزوجته من الثنائيات المحبوبة للغاية.. إليكم أجمل إطلالاتهما سوياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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