بعد الهجوم عليها.. أصالة تدعم نانسي عجرم بهذه الرسالة

ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة السورية أصالة على الهجوم الذي تعرضت له الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد إنتشار صورة لها مع المدون الإسرائيلي.



وكتبت أصالة: "مسيرة 21 سنة من الرُقي والأخلاق مع الصغير قبل الكبير وبشهادة الكل. مش رح تتأثر بكم شخص عم بحاول يسلط الضوء على صفحته من وراء أهم فنانة عربية. كلنا عارفين مين نانسي والحاقد قبل المعجب".

وكانت قد إنتشرت مؤخراً، صور لـ نانسي عجرم وهي تصافح مدون سفر إسرائيلياً يدعى اتزيك بلاس، وذلك بعد حفل غنائي أحيته نانسي في قبرص.

وبدأت الصحف الإسرائيلية بالترويج للخبر، وذلك في مسعى إسرائيلي، لإثارة الرأي العام اللبناني والعربي ضد نانسي.

ونشر الصحافي الإسرائيلي روعي كايس، صورة نانسي مع المدون الإسرائيلي، وعلق كاتباً: "نانسي عجرم والإسرائيليون في حفلات رومانسية لا تنتهي".