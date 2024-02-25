قبل حفلها في بيروت.. فيديو لـ شيرين عبد الوهاب وهي تستفز حسام حبيب

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أطلت فيه من كواليس حفلها الأخير الذي أقامته ليلة أمس في بيروت، وقد ظهرت فيه وهي تدندن أغنية "كدابة" لطليقها الفنان المصري حسام حبيب، والتي تم حذفها عن يوتيوب بسبب إتهامات وجهت له بالسرقة.



وقد إعتبر الجمهور أن تصرف شيرين هذا تقصد فيه إستفزاز حسام وإثارة غضبه.

وقد حذف يوتيوب أغنية "كدابة" للفنان المصري حسام حبيب التي طرحها منذ أيام، وذلك بسبب الاتهامات التي وجهها الملحن المصري محمد شفيق لـ حسام حبيب، بإقتباس الأغنية من أغنية "بياعة"، التي لحنها محمد شفيق للفنان محمود عز منذ شهر.

أغنية “كدابة” من ألحان إسلام رفعت، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.