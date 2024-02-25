في خطوة مفاجئة، ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في مقاطع فيديو وهي تغني أغنية “كدابة” لطليقها المطرب حسام حبيب، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان انفصالهما.

وكانت أغنية “كدابة” قد أثار جدلاً واسعاً بعد طرحها من قبل حسام حبيب، حيث اعتبرها البعض رداً على شيرين بعد انفصالهما.

ولم يصدر أي تعليق من قبل شيرين أو حسام حبيب حول تفسير هذه الخطوة، تاركين الأمر لتخمينات الجمهور.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتغني أغنية طليقها حسام حبيب كدابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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