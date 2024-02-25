ظهر زوج مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي نجلاء الودعاني، شقيقة سارة الودعاني، في مقطع فيديو بعد خضوعه لعملية جراحية.

وبدا على زوج نجلاء أثر البنج لم يزول كليًا، حيث سأل الطبيب والممرضات عن خاتم زواجه، مؤكدًا رغبته في استرجاعه.

وتباينت ردود أفعال المتابعين على الفيديو، حيث دعا البعض للزوجين بدوام المحبة، بينما اعتبر آخرون أن تصرفه مجرد محاولة لجذب الانتباه.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد زوج نجلاء الودعاني يسأل عن دبلته بعد خروجه من العمليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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