ظهرت الفنانة السعودية نجود العتيبي بإطلالة مميزة خلال فعاليات كأس السعودية 2024 لسباقات الخيل.

وارتدت العتيبي خريطة لجبل طارق بالبحر الأحمر مصنوعة من الجلد.

وخلعت العتيبي الخريطة لتكشف عن فستان أزرق أنيق.

وأثارت إطلالة العتيبي إعجاب الحضور وتفاعل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد نجود العتيبي تتألق بإطلالة مستوحاة من جبل طارق في كأس السعودية 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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