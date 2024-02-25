شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات يظهرن بالحجاب في دراما رمضان 2024 منهن بسمة وجومانة مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو هذه الأيام فوق دراما رمضان 2024، حيث بدأ العد التنازلى لانطلاق الماراثون الرمضانى وبدأت المحطات الفضائية في الترويح للمسلسلات الجديدة، وظهر من خلال حملات الترويج ارتداء أكثر من فنانة الحجاب في دراما هذا الشهر الكريم ”الخليج 365” يستعرض أدوار الفنانات اللاتى يظهرن بالحجاب.

تشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل "محارب"، المقرر عرضه في الموسم الرمضانى المقبل 2024، حيث تجسد دور فتاة شعبية ترتدى الحجاب وتقع خلال الأحداث في حب محارب الذي يقوم بتجسيد دوره الفنان حسن الرداد، ولكن تصيبهما العديد من الأزمات التي تكشفها الأحداث.

مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى

تجسد الفنانة جومانة مراد في مسلسل "عتبات البهجة" دور زوجة الفنان علاء مرسى وترتدى الحجاب وتظهر بشخصية قوية تحاول بصفة دائمة السيطرة على زوجها المغلوب على أمره مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

تشارك الفنانة رنا رئيس في بطولة مسلسل "سر إلهى" مع النجمة روجينا، ويتواصل تصويره لعرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تجسد رنا دور الأخت الصغرى لروجينا وترتدى الحجاب، وتشهد الأحداث خلافات عديدة بينها وبين روجينا وشقيقيها الآخرين نهى عابدين ويوسف الأسدى.

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.

كشفت الفنانة منال سلامة، عن تفاصيل دورها في مسلسل "صيد العقارب" مع النجمة غادة عبد الرازق والذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان 2024، موضحة لـ"الخليج 365" أنها تجسد دور زوجة الفنان محمود عبد المغنى ترتدى الحجاب وتعانى من المشاكل التي تحاول حلها إلا أنها تواجه مفاجأة تغير مجرى حياتها.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

تشارك الفنانة بسمة في مسلسل "مسار إجبارى" وظهرت في الدعاية التشويقية للمسلسل وهى ترتدى الحجاب.

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.