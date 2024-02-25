شكرا لقرائتكم خبر عن Oppenheimer وThe Bear يسيطران على جوائز SAG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ ساعات حفل SAG السنوي فى نسخته الـ 30 للاحتفال بأبرز أعمال العام الماضي في السينما والتليفزيون، ومن جديد سيطر فيلم Oppenheimer على أكبر عدد من الجوائز فى فئة السينما، وسيطر مسلسل The Bear على أكبر عدد جوائز فى فئة التليفزيون.

جوائز SAG وجاءت قائمة الفائزين كالتالى: أفضل فيلم Oppenheimer أفضل ممثلة فى فيلم ليلي جلادستون - The killers of the flower moon أفضل ممثل فى فيلم كيليان مورفي - Oppenheimer أفضل ممثلة مساعدة في فيلم دافين جوى راندولف - The Holdovers أفضل ممثل مساعد في فيلم روبرت داوني جونيور - Oppenheimer أفضل أداء جماعي في مسلسل كوميدي THE BEAR أفضل مسلسل دراما Succession أفضل ممثل في مسلسل بيدرو باسكال - The Last of Us أفضل ممثلة في مسلسل إليزابيث ديبيكي - THE CROWN أفضل ممثل في مسلسل كوميدى جيريمي ألين وايت - The Bear أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي آيو ادبيري - The Bear أفضل ممثل في مسلسل قصير ستيفن يون - BEEF أفضل ممثلة في مسلسل قصير آلي وونج - BEEF جائزة أفضل اختيار لـ Stunt في مسلسل The Last of Us جائزة أفضل اختيار لـ Stunt في فيلم Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

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