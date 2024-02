شكرا لقرائتكم خبر عن Oppenheimer وThe Bear يسيطران على جوائز SAG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ ساعات حفل SAG السنوي فى نسخته الـ 30 للاحتفال بأبرز أعمال العام الماضي في السينما والتليفزيون، ومن جديد سيطر فيلم Oppenheimer على أكبر عدد من الجوائز فى فئة السينما، وسيطر مسلسل The Bear على أكبر عدد جوائز فى فئة التليفزيون.



جوائز SAG

وجاءت قائمة الفائزين كالتالى:

أفضل فيلم

Oppenheimer

أفضل ممثلة فى فيلم

ليلي جلادستون - The killers of the flower moon

أفضل ممثل فى فيلم

كيليان مورفي - Oppenheimer

أفضل ممثلة مساعدة في فيلم

دافين جوى راندولف - The Holdovers

أفضل ممثل مساعد في فيلم

روبرت داوني جونيور - Oppenheimer

أفضل أداء جماعي في مسلسل كوميدي

THE BEAR

أفضل مسلسل دراما

Succession

أفضل ممثل في مسلسل

بيدرو باسكال - The Last of Us

أفضل ممثلة في مسلسل

إليزابيث ديبيكي - THE CROWN

أفضل ممثل في مسلسل كوميدى

جيريمي ألين وايت - The Bear

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

آيو ادبيري - The Bear

أفضل ممثل في مسلسل قصير

ستيفن يون - BEEF

أفضل ممثلة في مسلسل قصير

آلي وونج - BEEF

جائزة أفضل اختيار لـ Stunt في مسلسل

The Last of Us

جائزة أفضل اختيار لـ Stunt في فيلم

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One