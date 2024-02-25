شكرا لقرائتكم خبر عن Oppenheimer وThe Bear يسيطران على جوائز SAG والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ ساعات حفل SAG السنوي فى نسخته الـ 30 للاحتفال بأبرز أعمال العام الماضي في السينما والتليفزيون، ومن جديد سيطر فيلم Oppenheimer على أكبر عدد من الجوائز فى فئة السينما، وسيطر مسلسل The Bear على أكبر عدد جوائز فى فئة التليفزيون.
جوائز SAG
وجاءت قائمة الفائزين كالتالى:
أفضل فيلم
Oppenheimer
أفضل ممثلة فى فيلم
ليلي جلادستون - The killers of the flower moon
أفضل ممثل فى فيلم
كيليان مورفي - Oppenheimer
أفضل ممثلة مساعدة في فيلم
دافين جوى راندولف - The Holdovers
أفضل ممثل مساعد في فيلم
روبرت داوني جونيور - Oppenheimer
أفضل أداء جماعي في مسلسل كوميدي
THE BEAR
أفضل مسلسل دراما
Succession
أفضل ممثل في مسلسل
بيدرو باسكال - The Last of Us
أفضل ممثلة في مسلسل
إليزابيث ديبيكي - THE CROWN
أفضل ممثل في مسلسل كوميدى
جيريمي ألين وايت - The Bear
أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي
آيو ادبيري - The Bear
أفضل ممثل في مسلسل قصير
ستيفن يون - BEEF
أفضل ممثلة في مسلسل قصير
آلي وونج - BEEF
جائزة أفضل اختيار لـ Stunt في مسلسل
The Last of Us
جائزة أفضل اختيار لـ Stunt في فيلم
Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
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