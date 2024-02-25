شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النجمة العالمية باميلا سالم عن عمر يناهز 80 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت النجمة العالمية باميلا سالم، التى اشتهرت بدور Moneypenny فى فيلم جيمس بوند Never Say Never Again، عن عمر يناهز 80 عاماً، حيث لعبت دور السكرتيرة الشهيرة في الفيلم غير الرسمي لـ 007، وكان من بطولة شون كونري، وظهرت أيضًا أمام كونري فى الفيلم الكلاسيكي The First Great Train Robbery عام 1978.



باميلا سالم

وكان Never Say Never Again واحدًا من فيلمين من أفلام جيمس بوند لم يتم إنتاجهما بواسطة Eon Productions، المنتج المعتاد، وبالتالي لا يعتبر جزءًا من السلسلة الرسمية.

كانت سالم معروفة أيضًا بلعب دور البروفيسور راشيل جنسن في فيلم Doctor Who في الثمانينيات، الذى فقامت ببطولته إلى جانب سيلفستر مكوي، الممثل السابع الذي لعب دور Time Lord الفخري، ومن ثم ظهرت لاحقًا في المسلسل الإذاعي العرضي Counter Measures، قبل العودة إلى السلسلة في عام 2020 للدراما الصوتية الروبوتات.

تشمل بعض الاعتمادات الأخرى لـ سالم الدراما الطبية ER وعروض الخيال العلمي Blake’s 7 وThe Tripods وInto The Labyrinth.

وظهرت أيضًا في المسلسل الدرامي الأمريكي The West Wing، حيث لعبت دور رئيسة وزراء المملكة المتحدة الخيالية مورين جراتي، وفي Eastenders كعضو في المافيا جوان فرانسيس.