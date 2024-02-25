هلا رشدى تحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى بحضور جماهيرى كبير

وشهد الحفل تقديم هلا رشدى أغنية "شايل اسمه" بصحبة والدها الذى قام بتاليفها، بالإضافة إلى غنائها أغنية بصحبة ابنها، كما قدمت هلا عدداً من أغاني كوكب الشرق الفنانة الراحلة أم كلثوم منها أغنية "أنساك" و"الحب كله" إضافة إلى عدد آخر الأغانى.

الفنانة هلا رشدي حلت ضيفة في برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله وأجابت في اللقاء عن السؤال الذى يدور في أذهان كل محبيها وهو لماذا لم تتحدث او تظهر مع زوجها طبيب التغذية، فقالت: هو دائما مشغول في عمله وعيادته وهو يرغب فى عدم الظهور وأنا أحترم رغبته.

وقالت هلا رشدى في مداخلة لها عبر أثير إذاعة أون سبورت أف أم في برنامج، "يا إحنا يا هما" مع مقدمى البرنامج الكابتن خالد الغندور والإعلامية دينا سليم إنها تشجع لعب كرة القدم وتعشق النادى الأهلى وتشجعه أبًا عن جد، وأحيانًا تذهب لمشاهدة مباريات الأهلى بالاستاد هي وكل عائلتها وكانت تتمنى أن تكون لاعبة كرة قدم، وأشارت هلا إلى أن زوجها إذا كانت يشجع فريق غير الأهلى كان سيقابل بالرفض من والدها الأهلاوى بإخلاص.