شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 7 أدوار تألق فيها آسر ياسين ما بين مختلف ألوان الدراما فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنان آسر ياسين الذى تألق بمسيرته الفنية من خلال عدة بصمات وأدوار مختلفة قدمها خلال مشواره الفني ما بين السينما والدراما، وهو ما جعله يحجز مكانًا أساسيًا بين أبطال جيله على صعيد الأفلام السينمائية أو المسلسلات الدرامية، الأمر الذى يجعلنا نتطرق خلال السطور التالية إلى أهم محطاته الفنية الذى تألق فيها ما بين الدراما والكوميديا والأكشن بالإضافة للأدوار المركبة مثلما نبرز في السطور التالية، خاصة أن تلك المسيرة شهدت تعاونه مع أسماء كبيرة في عالم التأليف والإخراج مما أثقل موهبته في بدايته مثل المخرج وحيد حامد، محمد ياسين، داود عبد السيد، كاملة أبو ذكرى، وغيرها من أهم الأسماء.

"100 وش" والكوميديا

مسلسل شهد تألقه مع الفنانة نيللى كريم، وتم اختياره كأفضل ممثل كوميدى فى رمضان 2020 من قبل النقاد، كما استحوذ على قلوب المشاهدين خلاله بعدما فاجأ الجميع بدور مختلف تماماً عما اعتادوا منه.

مسلسل "Suits" بالعربى .. المحامى الذكى

مسلسل آخر شهد تألق الفنان آسر ياسين، من خلال دور مميز لعب فيه دور المحامي الذكى بامتياز، وظهر فيه بشياكة تلائم شخصيته، وكاريزما استطاع من خلالها تجسيد الشخصية بشكل لفت الأنظار بصورة كبيرة.



آسر ياسين

رسائل البحر.. موعد مع الأدوار المركبة

تألق آسر ياسين خلال عام 2010 في دور مميز نال عنه جوائز عديدة، من خلال التعاون مع المخرج داود عبد السيد، في عمل من تأليف الأخير أيضاً، وهو الفيمل التي تدور أحداثه حول يحيي وهو طبيب شاب تخرج من كلية الطب ولكنه يعاني من اضطرابات في طريقة نطق الكلام، مما يسبب تعرضه للسخرية، الأمر الذى تسبب في تركه الطب ليقرر العمل صيادا.

من ضهر راجل.. ملاكم الحارة الشعبية

لعب آسر ياسين خلال أحداث الفيلم دور شاب في حارة شعبية، حلمه هو الملاكمة إلا أنه يتحول لعالم البلطجة، وذلك عبر شخصية جديدة عليه وقتها، أثبتت تنوعه في إختيار أدواره.

الكتيبة 101.. ضابط المخابرات

أضاف آسر ياسين العام الماضى إلى أدواره دور جديد، وذلك حينما قدم شخصية الضابط بصورة مميزة، خاصة مع ضبط النفس بصورة كبيرة أمام كافة التحديات، ليقدم الشخصية بشكل مميز.



الكتيبة 101

الوعد.. عالم المافيا

شهد الفيلم دور مختلف لآسر ياسين حينما سلط وحيد حامد عبر الفيلم الضوء على عالم المافيا بصورة مختلفة، ولعب آسر بالعمل دور شخص يسند له مهمة التخلص من أحد رجال المافيا الكبار إلا أنه يقابل بتحولات كثيرة في الشخصية.

أحدث أعمال آسر ياسين

ويخوض آسر ياسين هذا العام تحدياً جديداً من خلال مسلسل بدون سابق إنذار، في عمل من تأليف الكاتبة السورية ألما كفارنة وإخراج هاني خليفة وإنتاج شركة blue bee .

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" في إطار إجتماعي تشويقي من خلال رحلة مرض ومعاناة أب وأم مع طفلهما الصغير وقد ظهر ذلك في برومو العمل الذي تم طرحه، ويقدم أحمد خالد صالح دور شقيق آسر ياسين، وذلك بعدما بدأ العام من خلال فيلم شماريخ الذى حقق نجاحاً كبيراً فى عالم الإيردات.