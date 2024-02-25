موسم الرياض يتوج ٤ ملاكمين بأحزمة Super Belt ضمن ليلة “الأبطال ضد الأبطال”

أقيمت مساء السبت ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة “الأبطال ضد الأبطال” Champions vs Champions، والتي جمعت في Kingdom Arena بالعاصمة الرياض مجموعة من أبرز أبطال اتحاد دوري المقاتلين المحترفين PFL وأبطال اتحاد Bellator للمنافسة على ٤ أحزمة Super Belts.

واعادت هذه الليلة تعريف متعة فنون القتال المختلطة لعشاقها، حيث اجتمع الأبطال من كِلا الاتحادين في قائمة نزالات غير مسبوقة، حيث فاز بحزام Super Belts الملاكم رينان فيريرا في مواجهة مثيرة مع نظيره من اتحاد Bellator الملاكم ريان بدر، وفاز بحزام Super Belt في نزال فئة الوزن المتوسط جوني إبلنين بطل اتحاد Bellator على إمبا كاسانجاناي. وضمن فئة Catchweight فاز بحزام Super Belt الملاكم جيسون جاكسون (بطل اتحاد Bellator) على نظيره راي كوبر بقرار لجنة التحكيم.

وأعلن حكام نزال الوزن الثقيل الخفيف فوز المنافس على لقب Bellator يويل روميرو بحزام Super Belt عقب فوزه ضد المنافس على لقب PFL تياجو سانتوس. وإلى جانبه فاز بطل اتحاد Bellator السابق فاديم نيمكوف بحزام Super Belt بعد انتصاره على نظيره بطل العالم السابق ضمن اتحاد PFL برونو كابيلوزا، وفاز ضمن نزال الوزن الخفيف الملاكم آي جاي ماكي (بطل Bellator السابق) على نظيره كلاي كولارد (المنافس على لقب اتحاد PFL).

واستمتع الجماهير ومحبي فنون القتال المختلطة بليلة مليئة بالحماس ولحظات تحبس الأنفاس، حيث اُفتتحت جولات اندركارد بنزال وزن الذبابة للهواة والذي انتصر بقرار لجنة التحكيم البطل مالك باسهيل على نظيره فينيسيوس بيريرا، وتبعه نزال وزن الريشة والذي تغلب فيه الملاكم عبدالله القحطاني على إدوكوندال راو، وأعلن الحكام بعد نزال الوزن الخفيف فوز كلاريسا شيلدز على كيلسي ديسانتيس. وخلال ظهورهم الاحترافي الأول، أنتصر بطل الوزن الخفيف بياجو علي والش (حفيد الملاكم محمد علي) على نظيره إيمانويل بالاسيو. وأُختتمت جولات اندركارد ليلة “الأبطال ضد الأبطال” بانتصار بطل اتحاد Bellator آرون بيكو على بطل اتحاد PFL هينري كورليس.

واستضاف في موسم الرياض العديد من الأحداث الرياضية الترفيهية، حيث أنطلق الموسم بنزال “أشرس رجل على وجه الأرض” والذي حضره الملايين من حول العالم، وتبعه نزالات “اليوم الحاسم” التي جمعت أبرز الملاكمين من مختلف دول العالم. إلى جانب كأس موسم الرياض للتنس للسيدات والتي توجت فيها اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا. ويتطلع موسم الرياض لاستضافة المزيد من الفعاليات الرياضية على أرض العاصمة الرياض.