رامي وحيد بعلن زواجه من هذه الفتاة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري رامي وحيد زواجه من شابة من خارج الوسط الفني، وشارك الجمهور صورة له ولوجته من حفل الزفاف.

,علق رامي وحيد عبر حسابه الخاص، وكتب: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم الزواج الحمدلله".

لم يسبق للممثل المصري أن تزوج قبل ذلك، وكان قد علق على الأمر، قائلاً: "بخاف مشاعري تتبدل، لأن الحب مش مضمون، وفيه حاجات كتير كنت بحكم عليها زمان، زي مين اللي هتجوزها وشكلها ازاي وتفاصيلها ودلوقتي أنا بفكر بشكل تاني خالص، ويهمني الشكل الاجتماعي مش الجمال، وأريد الزواج من فتاة لا تتغير وتبعد وتبادلني نفس الإحساس".

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