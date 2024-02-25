رنا رئيس خضعت لعملية تجميل واحدة.. وهذا ما كشفته

ميرنا وليد - بيروت - إعترفت الممثلة المصرية رنا رئيس بأنها خضعت لعملية تجميل واحدة في حياتها، وهي لأنفها، أكدت أن هذا الأمر يخضها وحدها فقط.



وقالت رنا رئيس: "أجريت عملية تجميل في أنفي بسبب أنه انكسر، وأرى أن كل شخص حر"، مضيفة: "اللي عايز يعمل حاجة يعملها، لو حاسس إنك هتبقى أحلى وأريح دي حاجة ترجعلك".

كما كشفت رنا رئيس عن أعمالها في الفترة القادمة، وقالت: "أحضر لعمل خاص بالمرأة سيكون مفاجأة، وشرف كبير لي أن أقدم عملًا للسيدات، فالرجال واخدين حقهم في الفن وليسوا مظلومين وسط الأعمال التي تقدم".