رنا رئيس خضعت لعملية تجميل واحدة.. وهذا ما كشفته

ميرنا وليد - بيروت - إعترفت الممثلة المصرية رنا رئيس بأنها خضعت لعملية تجميل واحدة في حياتها، وهي لأنفها، أكدت أن هذا الأمر يخضها وحدها فقط.
وقالت رنا رئيس: "أجريت عملية تجميل في أنفي بسبب أنه انكسر، وأرى أن كل شخص حر"، مضيفة: "اللي عايز يعمل حاجة يعملها، لو حاسس إنك هتبقى أحلى وأريح دي حاجة ترجعلك".
كما كشفت رنا رئيس عن أعمالها في الفترة القادمة، وقالت: "أحضر لعمل خاص بالمرأة سيكون مفاجأة، وشرف كبير لي أن أقدم عملًا للسيدات، فالرجال واخدين حقهم في الفن وليسوا مظلومين وسط الأعمال التي تقدم".
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