ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثلة التونسية هند صبري الجمهور مقطع فيديو وثقت من خلالها فوز فيلمها "بنات ألفة" بجائزة "سيزار" العالمية.

وكتبت هند صبري عبر حسابها الخاص: "فاز فيلم "بنات ألفة" بجائزة الCÉSAR و هي أهمّ جائزة سينمائية في فرنسا .. فخورة بإنتمائي لأسرة الفيلم و بالمخرجة #كوثر_بن_هنية التي استغلت لحظة فوزها لتنادي بوقف المجازر التي ترتكب ضد الفلسـ طينيين في #غـ زة".

​​​​​​وفيلم " بنات ألفة" بطولة هند صبري، وتدور أحداث قصته عن أحداث حقيقية وبطريقة سينمائية تجمع بين الوثائقي والدراما عن "ألفة" سيدة أربعينية بسيطة لديها أربع بنات، ويسلط الضوء على الفترة بين عامي 2010 و 2020 بما تحمله من صراعات سياسية واجتماعية ودينية، وتتصاعد الأزمة بسقوط الفتيات الأربع في مستنقع الإرهاب والتطرف وهربهن إلى ليبيا حيث انضممن إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وانتهى بهن المطاف في السجن، وتعتبر مشاركة تونس في مهرجان كان الأولى منذ 53 عاماً.

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ هند صبري على فوز "بنات ألفة" بهذه الجائرة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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