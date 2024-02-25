خاص و بالفيديو - غالية : عزيز مرقة أعطاني ذلك .. وحلمي الغناء مع هذه الفنانة

ميرنا وليد - بيروت - عُرفت الفنانة السورية غالية، بصوتها الرائع من خلال مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليتوالى نجاحها من خلال أعمال خاصة أطلقتها، إلا أن خبرتها الحقيقية بدأت منذ الطفولة بتشجيع من أهلها على تعلم الموسيقى والعزف على عدة آلات موسيقية، وطورت هذه الخبرة لتتعلم التلحين والكتابة والتأليف الموسيقي وتصنع أعمالها الخاصة، حيث غنت بأكثر من أربع لغات وكسبت حب كبير من الجمهور بصوتها وإحساسها المميزين.



وأحيت غالية مؤخراً حفلاً في لبنان إلى جانب الفنان عزيز مرقة وسط تفاعل مميز من الجمهور، وقدمت خلال الحفل بعض من أغنياتها، وكان لموقع الفن لقاءً معها تحدثنا فيه عن مدى تأثير الخبرة التي إكتسبتها منذ الطفولة على النجاح الذي وصلت إليه في عمر صغير، وعن شعورها بعد أول نجاح لها، وعن غنائها على نفس المسرح مع الفنان عزيز مرقة، كما وتحدثنا عن الصعوبات التي واجهتها خلال إتقانها الغناء بعدة لغات، و عما إذا كانت تحب الغناء من أعمال السيدة أم كلثوم، وعن فنانة تحب الغناء إلى جانبها.

التفاصيل في الفيديو المرفق: