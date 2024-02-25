عمرو سعد يروج لفيلم "الغربان" بهذه الصورة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان عمرو سعد لفيلمه الجديد "الغربان"، ونشر صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها: "مملكة الغربان".

فيلم "الغربان" يشارك فيه عمرو سعد، عائشة بن أحمد، فارس رحومة وممثلون من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، من تأليف وإخراج ياسين حسين وتدور أحداثه حول معركة العلمين.

ومن ناحية أخرى كان عمرو سعد أعلن عن تأجيل مسلسله الرمضاني إلى عام 2025، ليغيب عن السباق هذا العام ٢٠٢٤.

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