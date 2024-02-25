دراما رمضان 2024.. نور النبوي يكشف تفاصيل مسلسل "امبراطورية ميم" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان نور النبوي عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "امبراطورية ميم"، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لقناة DMC الفضائية.

وقال نور البنوي إنه يظهر خلال أحداث مسلسل "امبراطورية ميم" بشخصية "مروان أبو المجد"، مشيرا إلى إنه شخص يرى ذاته الأصلح والأحق في إدارة جميع الأشياء، مضيفا إلى أن كواليس العمل مليئة بالبهجة.

وأضاف أن أبطال مسلسل "امبراطورية ميم" جميعهم ملتزمون بمواعيد التصوير وعلى رأسهم النجم خالد النبوي.

يجسد النجم خالد النبوي دور البطولة في مسلسل "إمبراطورية ميم"، ويُشاركه البطولة كل من حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، إيمان السيد، مايان السيد، ونخبة من ألمع نجوم الفن.

مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة.



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