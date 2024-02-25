قبل طرحها.. مؤلف "الجوكر" يكشف كواليس تقديم أصالة الأغنية الدعائية لـ"نعمة الأفوكاتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة مي عمر، عن تقديم المطربة أصالة، أغنيتين في مسلسل " نعمة الأفوكاتو"، المقرر عرضه في رمضان المقبل عبر قناة mbc مصر.

مي، عبر صفحتها في موقع فيبسبوك، كتبت: "بصوت أيقونة الشرق نجمة الوطن العربي أصالة يكتمل مسلسل نعمة الأفوكاتو، اللي مها سليم ومحمد سامي تعبوا فيه جدا، صولا عاملة أغنيتين الأولي لدعاية المسلسل وهتنزل قريب جدا وهي أغنية (الجوكر) للشاعر حسام طنطاوي وألحان محمدي وتوزيع خالد نبيل وميكس وماستر العبقري هاني محروس".

الشاعر حسام مصطفى، من جهته في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "أغنية (الجوكر) ، كانت مكتوبة، وتم تلحينها، وعندما أرسلناها إلى المخرج محمد سامي، وجدها مناسبة للعمل، وقرر طرحها كأغنية دعائية".

وأضاف: "سعدنا جدا بضم الأغنية، وزادت السعادة مع قيام الفنانة أصالة بتقديمها".

المطربة أصالة، من المقرر، أن تقدم أغنية المقدمة في المسلسل، وهي بعنوان "يا حظ" ، و من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أماديو، وتولى وضع ميكس وماستر الأغاني هاني محروس.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.