بالصور| هلا رشدي تحيي حفلا كامل العدد في ساقية الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيت الفنانة هلا رشدي، حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي، بحضور كامل العدد، قدمت خلاله باقة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور.

وحضر الحفل المنتج وائل غنيمي مدير أعمالها، والفنان إسماعيل فرغلي، والمنتج حازم شفيق، والملحن إيهاب عبدالواحد كما تواجد عدد من أفراد أسرتها، إذ حضرت والدتها ووالدها، وكذلك نجلها، الذي أكد في لقاءاته أنه يحب أغاني والدته ويتابعها دائمًا، ولكنه يتمنى أن يصبح لاعب كرة قدم.

وأجرت هلا عدة لقاءات إعلامية قبل الحفل، أعربت خلالها عن سعادتها بالحضور في ساقية الصاوي، والغناء أمام جمهورها من الشباب الذي يدعمها ويتفاعل معها دائمًا، مؤكدةً أنها لا تكترث للتعليقات السلبية التي قد تقرأها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحيانًا، وتختار عدم الرد على الانتقادات، واصفة متعديين الحدود في انتقادها بـ"مُختلين عقليًا".

وكشفت هلا أنها تستعد لعدة أعمال فنية جديدة، من ضمنها فيلمًا تشارك فيه بجانب عدد من الفنانين بينهم سوسن بدر، صلاح عبدالله، وغيرهم من النجوم، كما كشفت أنها تستعد لإطلاق أغاني جديدة، ودويتو جديد بعد نجاح الدويتو الخاص بها مع النجم محمد الحلو في أغنية "الخير والبركة".

وطرحت هلا مؤخرًا أغنية "لمة وفوانيس"، وهي من كلمات محمود التوني، ألحان محمود صلاح، توزيع وسام عبدالمنعم، وصورتها بطريقة الفيديو كليب إخراج أحمد الجزار مونتاج محمد عبدالله، وإشراف سيد عبدالله.