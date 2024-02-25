المنتج الفني لـ"عائلة الحاج متولي".. "المهن السينمائية" تنعى ممدوح يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعت نقابة المهن السينمائية المنتج الفني ممدوح يوسف، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، ومن المقرر تشييع جنازته بعد صلاة عصر اليوم الأحد 25 فبراير.

ونشرت صفحة النقابة على موقع فيسبوك، بيانا تنعيه، جاء فيه: "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ). ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المنتج الفني ممدوح يوسف - رئيس قطاع الإنتاج سابقاً بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والد الزميلة المخرجة مروة ممدوح وحما الزميل المخرج حازم فوده".

وتابعت النقابة في بيانها "نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان" .

وكشفت النقابة عن موعد تشييع جثمان الراحل لمثواه الأخير، إذ من المقرر خروج جنازته عقب صلاة عصر اليوم الأحد من مسجد السيدة نفيسة.

جدير بالذكر أن المنتج ممدوح يوسف، كان المنتج الفني لعدد من الأعمال التليفزيونية الشهيرة، بينها مسلسل عائلة الحاج متولي بطولة النجم الراحل نور الشريف، وماجدة زكي، غادة عبدالرازق، فادية عبدالغني، نورهان، سمية الخشاب.