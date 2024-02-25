تراند اليوم : نجل الفنان عبدالله الرويشد يكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالده وسبب منع الزيارة عنه

صحيفة الخليج 365: نقل خالد نجل الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، اعتذاره لجمهور والده عن تعذر الرد على اتصالاتهم أو رسائلهم للاطمئنان على حالته الصحية.

وكشف نجل الفنان عبدالله الرويشد، عن تطورات حالة والده الصحية بعد نقله إلى المستشفى على إثر أزمة تعرض لها قبل أيام، مؤكدًا أن حالة والده مستقرة.

وكتب خالد الرويشد عبر حسابه على "إنستجرام": "واجب أطمنكم أن والدي الفنان عبدالله الرويشد بوضع صحي جيد ولله الحمد".

وتابع: اعتذر عن عدم الرد على رسائلهم واتصالاتهم نظرًا لكثرة الرسائل.. شكرًا لكل من سأل أو اتصل أو أرسل.. أكن للجميع التقدير والاحترام والمودة".

واختتم: " لكن الزيارة ممنوعة نظرا لتوصيات الأطباء.. نسألكم الدعاء".

جدير بالذكر أنه تم تأجيل حفل "ليلة وداعية" للفنان عبدالله الرويشد، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى.

وكان مقررًا إقامة الحفل على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض