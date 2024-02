بالفيديو والصور- دموع وحنين وذكريات في حفل هذا العام من sag awards

أقيم حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوي الثلاثين مساء السبت في قاعة Shrine Auditorium and Expo Hall في لوس أنجلوس بحضور عدد كبير من المشاهير، حيث كرّم حفل جوائز (SAG) الممثلين على ادائهم التمثيلي سواء من خلال اعمالهم السينمائيّة أو التلفزيونية فقط، لذا هذا الحفل لا خال من تكريمات تطال باقي الفئات من الإخراج أو التقنيات وصولاً الى الموسيقى.

خلال حفل “ساغ” تمّ منح جائزة فخرية للنجمة العالمية باربرا سترايساند بسبب مسيرتها الفنية الابداعية. وقد تأثرت الممثلة آن هاثاواي بشكل كبير فوقفت وصفقت وانهمرت دموعها.

أيضًا كان لافتًا خلال الحفل نجمات فيلم The Devil Wears Prada، ميريل ستريب وآن هاثاواي وإميلي بلانت اللواتي اجتمعن مجددًا على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة لعام ٢٠٢٤ في لوس أنجلوس وأثرن إعجاب الحضور بعدما تمّ تكليف الثلاثي بتقديم أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي، حيث ظهرت ستريب (٧٤ عاما) على المسرح بمفردها وأخبرت الجمهور أنها نسيت نظارتها والمظروف الذي يحمل صورة الفائزة هذا العام.

ثم ظهرت هاثاواي (٤١ عامًا) وبلانت (٤١ عامًا) وسلمتا ستريب أغراضها المفقودة وأعادتا تمثيل أدوارهما كمساعدين لميراندا بريستلي (ستريب) في فيلم The Devil Wears Prada، الذي تم بثه عام ٢٠٠٦. http://www.instagram.com/p/C3wj3qdI7ii/

اليكم قائمة حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة لعام ٢٠٢٤:

أفضل ممثل في فيلم سينمائي:

كيليان مورفي عن دوره في فيلم Oppenheimer .

أفضل ممثلة في فيلم سينمائي:

ليلي غلادستون عن دورها في فيلمKillers of the Flower Moon

أفضل منفذيّ حركات خطيرة في فيلم سينمائي:

فيلمDEAD RECKONING PART ONE

أفضل منفذيّ حركات خطيرة في إنتاج تلفزيوني:

مسلسلTHE LAST OF US

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي:

جيرمي الن وايت عن دوره في مسلسل The Bearبجزئه الثاني.

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي:

آيو إدبيري عن دورها في مسلسل The Bearبجزئه الثاني.

أفضل طاقم تمثيلي في مسلسل كوميدي:

طاقم مسلسل The Bearبجزئه الثاني.

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني:

آلي وونغ عن دورها في المسلسل القصير Beef.

أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني:

ستيفن يون عن دوره في المسلسل القصير Beef

أفضل ممثل في مسلسل درامي:

بيدرو باسكال عن دوره في مسلسل The Last of Us .

أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي:

دافين جوي راندولف عن دوره في فيلمThe Holdovers .

أفضل ممثل مساعد في فيلم سينمائي:

روبرت داوني جونيور عن دوره في فيلم Oppenheimer

أفضل طاقم تمثيلي في فيلم سينمائي:

طاقم كرستوفر نولان التمثيلي من فيلم Oppenheimer

أفضل ممثلة في مسلسل درامي:

إليزابيث ديبيكي عن دورها في مسلسل The Crown

أفضل طاقم تمثيلي في مسلسل درامي:

طاقم مسلسل Succession بموسمه الاخير .