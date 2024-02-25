بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على بين الرياض وجازان أبوظبي.. فؤاد عبدالواحد في نشاط فني لافت مغلقة

متابعة بتجــرد: بين مجموعة من العواصم والمدن في الخليج العربي، تنقل النجم فؤاد عبدالواحد محتفلاً مع الجمهور السعودي في “يوم التأسيس” في الرياض وجازان، لتكون محطته التالية مدينة أبوظبي مشاركاً الجمهور الإماراتي فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2023-2024 المقام بمنطقة الوثبة، مسجلاً نجاحاً جماهرياً كبيراً في جميع الحفلات وتفاعلاً كبيراً خاصة مع أغنيات ألبومه الجديد “فؤاد عبدالواحد 2024”.

بدأت احتفالات فؤاد عبدالواحد في “يوم التأسيس” مع جمهور مدينة الرياض من خلال مهرجان “ليالي التأسيس” على مسرح أبو بكر سالم مساء يوم 21 فبراير 2024، في حفل قدم خلاله مجموعة من أبرز أغنياته، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة السعودية وتنظيم “بنش مارك”.

توجه فؤاد عبدالواحد بعد ذلك مباشرة الى منطقة جيزان يالسعودية، للإحتفال في “يوم التأسيس” ضمن فعاليات “شتاء جازان 24” في مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري مساء يوم 22 فبراير 2024، حيث قدّم مجموعة كبيرة من أغنياته برفقة فرقته الموسيقية، وقد شاركه في الليلة الغنائية الفنانين سلطان خليفه (حقروص) والفنان يوسف الإبراهيم.

وكان للفنان فؤاد عبدالواحد مشاركة مميّزة في فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2023-2024 المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، حيث قدّم فؤاد حفلاً ناجحاً ضمن فعاليات “ليالي الوثبة” على المسرح الرئيس للمهرجان المقام برعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

الجدير ذكره أن فؤاد عبدالواحد طرح أغنية وطنية بعنوان “صفحة التاريخ” وذلك بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس”، شاركه فيها زميله الفنان راشد الفارس، مجدداً بها تعاونه مع الملحن “عزوف”، والأغنية من كلمات الشاعرة نجلاء المحيا (معتزة)، ومن إنتاج وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.