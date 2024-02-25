“لم يعجب الأتراك”.. إيقاف مسلسل “للموت” بنسخته التركية بعد ثلاث حلقات فقط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تكتمل الفرحة الكبيرة، التي عاشها صناع المسلسل اللبناني «للموت»، وذلك بقيام شركة «D Media» التركية بشراء حقوق فكرة العمل الدرامي لإنتاج نسخةٍ تركيةٍ منه تحت عنوان «ما قبلك»، إذ أعلنت القناة، التي تبث العمل، إيقاف عرضه.

وفي التفاصيل، التي نقلتها وسائل إعلام تركية، فإن قناة «Kanal D» قررت إيقاف المسلسل عند الحلقة الثالثة منه، حيث ستقوم بعرض آخر حلقةٍ منه الثلاثاء المقبل، وبذلك يكون أسرع مسلسلٍ تم إيقافه لهذا الموسم الدرامي.

وحول سبب إيقاف العمل، أكدت بعض التقارير أن العمل لم يعجب الأتراك نهائياً، وأن قصته لم تلفت الانتباه منذ الحلقة الأولى، ما جعل القناة، والشركة المنتجة، توقفان العمل عليه.

ولاقى هذا الخبر الكثير من ردود الفعل العربية، إذ أشار الكثيرون إلى أنهم لم يتوقعوا إيقافه، فيما أكد بعضهم أن الأبطال هم السبب في فشل العمل، إذ لم تكن شركة الإنتاج موفقة في اختيارهم، إضافةً إلى أن هناك من رأى أن بعض محاور القصة الأساسية في العمل اللبناني تم تغييرها في النسخة التركية، ما أضعف العمل.

ويُعد مسلسل «ما قبلك» أول مسلسل عربي، يتم تحويله إلى مسلسل تركي، ما اعتُبر قلباً للموازين، حيث اعتاد الجمهور خلال السنوات الماضية اقتباس الأعمال التركية، وتحويلها إلى العربية.

تدور أحداث «ما قبلك»، حول حب ووفاء وخيانة تجتمع معاً، إذ يتتبع قصة صديقتين، تهدفان إلى إيقاع شخصٍ غني في حب واحدة منهما، والزواج بها. وبعدها تقومان بابتزازه مادياً من أجل السكوت على فعلته، دون أن يعرف العلاقة التي تربطهما.

وقد تم تصوير المسلسل التركي في مدينة إسطنبول، وهو من بطولة ألب نفروز، الذي يجسد شخصية رجل أعمال يُدعى «هاكان»، ونيلبري شاهين «صحراء»، وسينام أونسال «مروة»، وهي زوجة «هاكان»، والعمل من إخراج سردار قوزلكلي.

وكان مسلسل «للموت» بنسخته العربية، قد لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، إذ تم تجديده لثلاثة مواسم، الأمر الذي دفع شركة الإنتاج التركية إلى أخذ قصته، ووقعت اتفاقاً مع منتج العمل جمال سنان، الذي عبر عن سعادته حينها، قائلاً في تدوينةٍ له: «بعد النجاح العربي الجماهيري الكبير، الذي نتشرف به كثيراً.. يصبح اليوم مسلسل (للموت) أول عمل عربي في تاريخ الدراما العربية، يتم تحويله لنسخة أصلية بالتركي».

شارك في بطولة مسلسل «للموت» كل من: النجمة اللبنانية دانييلا رحمة «ريم»، والنجمة ماغي أبو غصن «سحر»، والممثل السوري محمد الأحمد في دور «هادي».