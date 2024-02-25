بعد معركة حضانة طفلهما.. آل باتشينو بعشاء رومانسي مع صديقته الكويتية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد 4 أشهر من تسوية معركة الحضانة على طفلهما، شوهدت عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية نور الفلاح، مع صديقها النجم الأميركي آل باتشينو، في عشاء رومانسي معاً في كاليفورنيا.

ووثقت صور نشرها موقع Page Six، نجم Scarface، البالغ من العمر 83 عامًا، والشابة ذات الـ 30 عاماً، وهما يغادران مطعم E. Baldi في بيفرلي هيلز، مساء الجمعة.

كما شوهدت الفلاح وهي تجلس في مقعد السائق مع آل باتشينو الذي جلس في مقعد الراكب بجانبها بعد موعدهما الغرامي معا.

وظهر الثنائي بملابس باللون الأسود بالكامل، حيث ارتدت نور الفلاح بنطالاً وقميصاً وسترة جلدية وزوجاً من الأحذية السوداء.

فيما ارتدى آل باتشينو بنطالا وقميصا ومعطفا باللون الأسود أيضاً أثناء خروجه من المطعم مع امرأة مجهولة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رؤية الثنائي اللذين استقبلا ابنهما رومان في يونيو 2023 معًا منذ أن حسما معركة الحضانة قبل أربعة أشهر.

وترددت شائعات عن انفصال الثنائي الشهير بعد أن قدمت الشابة الكويتية وثائق إلى المحكمة تطلب فيها الحضانة الجسدية الكاملة لرومان، لكن متحدثاً عن آل باتشينو نفى الانفصال، إلا أن المتحدث باسم النجم العالمي أكد في وقت سابق أن الزوجين لا يزالان معاً.

وفي أكتوبر 2023، أظهرت وثائق المحكمة التي حصلت عليها Page Six أن نجم فيلم “Devil’s Advocate” توصل إلى اتفاق بشأن الحضانة وجداول الزيارة وإعالة الطفل.

وصدر حكم لصالح الثنائي الشهير بتقاسم الحضانة القانونية المشتركة، حيث ستحصل نور على الحضانة الكاملة للرضيع بينما سيحصل آل باتشينو على حقوق الزيارة.

وكان آل باتشينو والفلاح مرتبطين عاطفياً منذ أبريل 2022، واستقبلا ابنهما، الذي أطلق عليه اسم “رومان الفلاح باتشينو”، في 6 يونيو في مستشفى سيدار سيناي بلوس أنجلوس.

وبالإضافة إلى رومان، فإن النجم السينمائي هو والد ابنته جولي، 33 عاما، من مدربة التمثيل جان تارانت، وكذلك التوأم أنطون وأوليفيا، 22 عاما، من الممثلة بيفرلي دانجيلو.