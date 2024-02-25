دريد لحام يحدث ضجة بتعليقه على اعتزال عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الممثل السوري القدير دريد لحام، صاحب شخصيّة “غوّار الطوشي” الشهيرة، جدلاً واسعاً على منصّات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته الأخيرة عن إعتزال زعيم الكوميديا المصري عادل امام.

وفي التفاصيل، رفض الممثل دريد لحام فكرة اعتزال زميله عادل امام، وصرّح قائلاً “هذا الأمر يخص عادل إمام وحده. ولكن واحد مثل عادل إمام الزعيم ما بيصير يعتزل”.

وكانت قد أثيرت حالة من الجدل، خلال الفترة الماضية، بعد انتشار أنباء حول اعتزال الفنان المصري عادل إمام، بعد رحلة عطاء امتدت لأكثر من 6 عقود.

وجاء ذلك، بعد لقاء المخرج رامي إمام، مع الإعلامية ريا أبي راشد، على هامش حفل Joy Awards 2024، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، السبت.

ورد رامي، على سؤال متعلق بالحالة الصحية لعادل إمام، مؤكداً أنه بحالة صحية جيدة، لكنه قرر التفرغ للحياة الأسرية وقضاء كل وقته مع الأحفاد، وهو الأمر الذي جرى تفسيره عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن ذلك يُعد إعلان اعتزال “الزعيم”.

وكان أحدث ظهور لعادل إمام، في شهر مايو الماضي، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ83، وسط عدد كبير من أصدقائه، أبرزهم يسرا، ولبلبة، وخالد سرحان وآخرين.

وابتعد عادل إمام، عن الساحة الفنية، منذ 4 أعوام تقريباً، فكان آخر عمل فني قدمه، مسلسل “فلانتينو”، والذي عُرض عام 2020، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.