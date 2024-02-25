وفاة بطلة سلسلة أفلام "جيمس بوند"

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ميرنا وليد - بيروت - توفيت اليوم الأحد، بطلة سلسلة أفلام "جيمس بوند"، الممثلة العالمية باميلا سالم، عن عمر يناهز الـ80 عاماً، وذلك بحسب ما أعلنته وسائل إعلام بريطانية.
وعُرفت باميلا بأدوارها المميزة في عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وخاصة شخصية "مونيبيني" في فيلم جيمس بوند "Never Say Never Again"، إلى جانب الممثل شون كونري.
واشتهرت باميلا في السينما، بالإضافة إلى أدوارها في المسلسلات التلفزيونية، مثل "Doctor Who" و "The West Wing".
يذكر أن أفلام "جيمس بوند" تدور حول قصص عميل سري يعمل لصالح المملكة المتحدة وجهاز المخابرات البريطانيMI6.
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