درة التونسية تعلن عن مفاجأة لمتابعيها بشأن مسلسلها "إثبات نسب"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة التونسية درة، خروج مسلسلها الجديد "إثبات نسب"، عن موسم دراما رمضان 2024.

ونشر درة عبر حسابها الرسمي، منشور قالت فيه: "على خير إن شاء الله، وشكراً جمهوري العزيز على السؤال والاهتمام، وسيكون عملاً يليق بكم".

وأضافت: "قرر صُناع مسلسل "إثبات نسب" بطولة النجمة درة تأجيل عرضه إلى بعد رمضان إن شاء الله".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إعلان درة تأجيل عرض المسلسل، وأبدى البعض استياءهم من هذا القرار، بينما أعرب آخرون عن حماسهم لمشاهدة المسلسل، وتمنوا لدرة التوفيق والنجاح.

ومسلسل "إثبات نسب" من إخراج أحمد عبده، وتأليف محمد ناير، وقصة جمال رمضان، الذي شارك أيضًا في كتابة السيناريو.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الممثلين إلى جانب درة، ومن بينهم: صدقي صخر، محمود عبدالمغني، هند عبدالحليم، محسن محيي الدين، إسلام جمال، ولاء الشريف، لبنى ونس، نبيل عيسى، صدقي صخر، هاجر الشرنوبي، وفتوح أحمد.

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