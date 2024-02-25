ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حفلها المؤجل في بيروت، وذلك مساء أمس السب 24 شباط/ فبراير الجاري.

وأطلت شيرين على المسرح بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستاناً أسود اللون، من خامة الشبط المطرزة بحبيبات لامعة وبراقة "الترتر"، باللون الأسود والفضي، ويتميز الفستا بمساحة كبيرة تكشف أجزاء من الجسم، إلا أن شيرين تغلبت على هذه الأجزاء الشفافة عند البطن والرجل بتبطينها بقماش أسود اللون. والفستان من تصميم دار "Tom Ford"، ويبلغ سعره$8980.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلا على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها.

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب بفستان أسود خلال حفلها في بيروت.. إليكم كم بلغ سعره! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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