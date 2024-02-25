أحمد السقا يواصل تصوير "االعتاولة" لرمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل النجم أحمد السقا، تصوير باقي مشاهده ضمن احداث مسلسله الجديد "العتاولة"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة البرومو الرسمي للعمل، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة، الذي يعرض من خلال 30 حلقة، في إطار إجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا من الفنانين: أحمد السقا، وطارق لطفي، ضمن أحداث العمل دور شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش "السقا" قصة حب مع زينة التي تقدم دور فتاة شعبية ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل العتاولة

بشارك في بطولة مسلسل العتاولة، مجموعة كبيرة من النجوم، بجانب الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، وسامي مغاوري، ومي كساب، وعدد آخر من النجوم، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن تأليف: هشام هلال.

آخر أعمال النجم أحمد السقا

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا، مسلسل "جولة أخيرة" تأليف محمد ندا، وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في البطولة بجانبه كل من : "أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي".