رمضان 2024|غادة عادل تواصل تصوير مسلسل "لانش بوكس" استعدادًا لعرضه

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الفنانة غادة عادل، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "لانش بوكس"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لمسلسل لانش بوكس، البرومو الرسمي للعمل، وانتشرت عدد من البوسترات الخاصة به لثلاث فنانات يرتدين أقنعة.

قصة مسلسل لانش بوكس

دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

أبطال مسلسل لانش بوكس

يشارك في بطولة مسلسل لانش بوكس عدد من الفنانين، أبرزهم الفنانة غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، عمرو رمزي، أسامة أبو العطا، وغيرهم، والعمل من إخراج هشام الرشيدي.