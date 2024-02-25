نرمين الفقي تكشف كواليس دورها في "محارب"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة نرمين الفقي، عن كواليس شخصيتها في مسلسل "محارب"، والمقرر طرحه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام".

ونشرت نرمين الفقي صورا من كواليس التصوير معلقة: "استعداد للتصوير والماكير هيثم دهب مسلسل محارب".

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم حسن الرداد،أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي ومحمود عمرو محمود ياسين.