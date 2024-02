شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مسلسل The Last Of Us يتحدث عن الموسم الثاني بعد حصد جائزة SAG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز النجم العالمي بيدرو باسكال بتصويت المعجبين ليحصد جائزة أفضل ممثل تليفزيوني لهذا العام في حفل توزيع جوائز اختيار الجمهور SAG عن دوره في دور "جويل" في مسلسل The Last Of Us على قناة HBO الذي حقق شعبية كبيرة في الموسم الأول، وهو أول اعتراف كبير له في مسيرته الفنية. وظهر "باسكال"، على خشبة المسرح وهو حالة ذهول بعد حصوله على الجائزة، قال "انا ثمل، واعتقدت أنني أستطيع ان أثمل لأنني لم أتوقع الفوز"، مؤكداً أنه تفاجئ بالفوز، مما جعله يبكي مع مسؤولي الدعاية وراء الكواليس". وتحدث باسكال على الموسم الثاني من مسلسل The Last Of Us، قائلاً: "التصوير يسير بشكل رائع، إنه نوع من التركيز والتفاني المذهل الذي يتمتع به الجميع في الموسم الثاني".

بيدرو باسكال

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز