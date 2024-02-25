شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم من كواليس سر إلهى: لو معايا 3 ملايين دولار هتبرع لمرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة مى سليم فى مقطع فيديو خلال كواليس التصوير لمسلسل "سر إلهى" لتتحدث عن العمل المقرر عرضه فى السباق الرمضانى 2024 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت مى سليم، فى الفيديو الذى نشرته الصفحة الرسمية لقناة dmc عبر حسابها على إنستجرام: "لو معايا 3 ملايين دولار هتبرع للمستشفيات ولمرضى السرطان والفلوس بتروح وتيجى أهم حاجة أن الواحد يكون إنسان".

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان 2024 على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، رشا مهدى، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.