بالصورة- تعرض فنان مصري شهير لأزمة صحية

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان المصري رضا البحراوي لازمة صحية شديدة، أدت إلى نقله لإحدى المستشفيات، وخضوعه لجلسات الأوكسجين.

ونشر أحد أقارب الفنان المصري، صورة لرضا خلال تواجده في المستشفى، وذلك عبر حسابه الرسمي، وأرفقها بتعليق قال فيه: "ألف مليون سلامة عليك يارب ياحبيبي قلبي إن شاء الله ترجع أحسن من الأول"، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى حول تعرضه للأزمة الصحية.

وعلى الصعيد الفني، كان رضا البحراوي قد طرح مؤخراً، أغنية جديدة تحمل عنوان "الملعب واسع"، على يوتيوب.

وأغنية "الملعب واسع" من كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوي، وتوزيع موسيقى محمد حريقة.

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