نرمين الفقي تشوق متابعيها لمسلسل "محارب" وتنشر صوراً من الكواليس

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية نرمين الفقي، مع متابعيها عبر حسابها الرسمي، صوراً من كواليس دورها في مسلسل "محارب" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صورة نرمين، وأعربوا عن حماسهم الكبير لمشاهدة المسلسل، كما تمونا لنرمين التوفيق والنجاح في هذا العمل.
يذكر أن مسلسل "محارب" من بطولة عدد كبير من الممثلين، من بينهم: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي ومحمود عمرو محمود ياسين.
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