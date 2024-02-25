المهن السينمائية تنعى ممدوح يوسف رئيس قطاع الإنتاج السابق بمدينة الإنتاج الإعلامي

ياسر رشاد - القاهرة - نعت نقابة المهن السينمائية، في بيان رسمي لها، المنتج الفني ممدوح يوسف، رئيس قطاع الإنتاج السابق بمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد 25 فبراير .

وتضمن بيان المهن السينمائية الأتي:" ينعي المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، المنتج الفني ممدوح يوسف رئيس قطاع الإنتاج سابقًا بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ".

وأشاف بيان السينمائيين:" نشاطر الأسرة الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ".

واستكمل بيان المهن السينمائية:" مقرر أن تقام مراسم الجنازة بعد صلاة عصر اليوم الأحد 25 فبراير بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة ".

معلومات عن المنتج الفني ممدوح يوسف

المنتج ممدوح يوسف هو والد المخرجة مروة ممدوح، وكذلك هو زوج الفنانة مونيا السابق، التي جسدت شخصية «ألفت» خلال أحداث مسلسل «الحاج متولي» وكانت إحدى زوجات الفنان الراحل نور الشريف خلال الأحداث.