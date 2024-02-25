نقل خالد نجل الفنان الكويتي عبد الله الرويشد اعتذاره لجمهور والده عن تعذر الرد على اتصالاتهم أو رسائلهم للاطمئنان على حالته الصحية.

وأكد خالد الرويشد أن حالة والده مستقرة بعد نقله إلى المستشفى إثر أزمة صحية تعرض لها قبل أيام.

وأوضح أن والده يتلقى العلاج في المستشفى، وأن الزيارة ممنوعة بناءً على توصيات الأطباء.

وشكر خالد الرويشد كل من سأل أو اتصل أو أرسل للاطمئنان على صحة والده.

وتم تأجيل حفل “ليلة وداعية” للفنان عبدالله الرويشد بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان مقررًا إقامة الحفل على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد منع الزيارة عنه.. نجل الفنان عبدالله الرويشد يكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.